На Ямале локомотив столкнулся с автомобильным краном

Сегодня на регулируемом железнодорожном переезде в районе Коротчаево (Новый Уренгой) локомотив столкнулся с автомобильным краном "Челябинец", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В результате происшествия никто не пострадал, схода подвижного состава не допущено. Поврежден автомобиль и лестница локомотива. График движения поездов не нарушен.

Движение по автомобильной дороге в настоящее время восстановлено.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия.