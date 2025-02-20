В уральском СИЗО отработали действия на случай массовых беспорядков

В СИЗО-6 уральского города Кировград отработали действия по пресечению массовых беспорядков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в учениях участвовали сотрудники отделения специального назначения №1 (Нижний Тагил) и отдела специального назначения (базового, Первоуральск). По сигналу "пресечение групповых неповиновений" бойцами отрабатывались действия группы блокирования, изъятия и рассредоточения.

Всего в занятии приняли участие 30 сотрудников.

"Сотрудники учреждения под руководством профессионально обученных сотрудников получили опыт по отработке действий в ситуациях, приближенных к реальным", - отметили в ГУФСИН.