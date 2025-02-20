Ученики Лицея УрФУ в Екатеринбурге переедут в школу на Советской. Но не в этом году

Учеников лицея №130 в Екатеринбурге ожидает временный переезд в школу №314 на Советской, 60. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, временные изменения привычного графика школьников связан с капитальным ремонтом учреждения. Однако отметили, что в этом году переезд не планируется.

Напомним, что в власти города хотят не только провести капитальный ремонт в уже имеющемся здании школы, но и построить новый корпус на 575 мест. Строительство запланировано на 2026-2027 годы, а потому как минимум еще год школьники и педагоги не должны будут думать о смене места учебы и работы.

"Пока никаких переездов не планируется. Но как только открывают финансирование - сработает план: открывается вторая смена в 314-й школе", - пояснили в мэрии.

На данный момент у лицея два корпуса. В одном пройдет ремонт, а второй, где занимались начальные классы и находился пищеблок, снесут на финальном этапе строительства нового здания.