Компания "Россети Урал" открыла в Перми современный центр обслуживания клиентов

Компания "Россети Урал" открыла в Перми современный центр обслуживания клиентов на ул. Камчатовская, 26, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Модернизированный центр клиентского сервиса электросетевой компании сегодня посетили Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева и генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

С работой центра также ознакомились заместитель главы администрации Перми Артем Балахнин, председатель Совета Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Ирина Южанинова, руководитель Центра управления регионом Екатерина Михайлова.

Реконструкция центра завершилась в январе текущего года. Для обслуживания клиентов созданы комфортные условия, расширен функционал центра, усовершенствованы бизнес-процессы обработки обращений. Обновленный клиентский центр "Россети Урал" представляет собой современный офис в центре Перми, позволяющий жителям Прикамья и краевой столицы в очном формате получить качественную консультацию по вопросам деятельности сетевой организации и иным вопросам электроснабжения, а также оформить заявку на широкую линейку дополнительных услуг, которую оказывает пермский филиал "Россети Урал".

При проведении реконструкции центра обслуживания клиентов (ЦОК) специалисты компании учли все требования Единых стандартов качества обслуживания населения сетевыми организациями, в том числе и в части реализации государственной программы "Доступная среда".

Отметим, что "Россети Урал" активно развивает взаимодействие с клиентами в онлайн-формате, личное общение с жителями региона остается важным способом коммуникации. Особенно это касается людей старшего возраста. В ЦОК выполнено функциональное разделение помещения – зона обслуживания, зона заполнения заявок и зона ожидания. Центр оснащен автоматизированными рабочими местами для клиентов с возможностью подачи заявки на технологическое присоединение. Распределение посетителей осуществляется посредством электронной очереди.

Для клиентов организована комфортная зона ожидания с детским уголком и информационным экраном с трансляцией актуальной информации о работе "Россети Урал". Для каждого сотрудника оборудовано высокотехнологичное рабочее место, которое оснащено современными отечественными программными комплексами фиксации и обработки обращений. Дополнительно в центре организована комната для переговоров.

Модернизация ЦОК в Перми проведена в рамках реализации стратегической задачи компании "Россети Урал" по развитию высокоэффективного и комфортного сервиса.

"С начала этого года наша компания осуществляет функции системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Статус СТСО подразумевает особую ответственность за надежное электроснабжение и высокую эффективность работы сетевого комплекса. И здесь появляются дополнительные задачи в части дальнейшей трансформации клиентских сервисов. Речь идет об организации взаимодействия с новыми клиентами, которых ранее обслуживали иные сетевые организации. Модернизация сети центров обслуживания клиентов – важный шаг в решении этих задач", - подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

"Уверена, что новое и эргономичное, а главное доступное пространство порадует жителей города и края. Клиентские сервисы электросетевой компании постоянно развиваются и совершенствуются, что говорит о дополнительном внимании энергетиков к обслуживанию клиентов", - подчеркнула министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева.

Отметим, что ежегодно сотрудники клиентского блока пермского подразделения "Россети Урал" по различным каналам коммуникации осуществляют обработку более 160 тысяч обращений по различным вопросам электроснабжения. За минувший год в пермский филиал поступило также более 10 тысяч заявок на оказание дополнительных услуг компании.

В рамках визита генерального директора "Россети Урал" Дмитрия Воденникова в Пермь прошла его первая рабочая встреча с заместителем председателя Правительства Пермского края Андреем Алякринским. Стороны обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов в Прикамье, вопросы функционирования "Россети Урал" в статусе СТСО и ряд совместных направлений работы по реализации муниципальных контрактов по строительству и эксплуатации сетей наружного освещения. Напомним, что пермское подразделение "Россети Урал" в течение двух последних лет построили в Перми сети наружного освещения общей протяженностью более 57 километров.