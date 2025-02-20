В Екатеринбурге суд не выпустил из колонии педофила, надругавшегося над девочкой в поезде

В Екатеринбурге суд рассмотрел ходатайство осужденного за надругательство над ребенком. Педофил просил досрочно выпустить его из колонии, но в итоге останется за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступление произошло в октябре 2017 года в поезде сообщением "Чита – Москва". Осужденный, находясь в вагоне, надругался над несовершеннолетней девочкой. Затем он попытался спрыгнуть с поезда на ходу, но был задержан.

Своей вины педофил не признал. В июле 2018 года он был осужден в Тюменской области по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". За это фигурант получил 8 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Недавно он подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в прокуратуре выступили против, указав на его нестабильное поведение и наличие дисциплинарных взысканий за нарушения в колонии. В администрации ИК также выразили мнение о нецелесообразности замены срока.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства отказал. Педофил продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.