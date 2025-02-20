Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье у подростков с 13 лет

Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье подростков "в более раннем" возрасте, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас профилактические осмотры акушера-гинеколога и уролога-андролога проводятся по достижении 14 лет. Как заявила заместитель главы ведомства Евгения Котова, сроки "надо бы пересмотреть и сдвинуть влево".

По ее словам, ведомство получает много предложений со стороны экспертов о том, что период созревания у подростков сейчас начинается раньше.

Издание пишет, что Минздрав уже опубликовал проект приказа о снижении возраста осмотра до 13 лет.

Репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова предложения Минздрава поддержала. Эксперт при этом отметила, что надо заранее подумать над балансом между необходимостью медицинского исследования и правом подростков на личное пространство.

В прошлом году вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиянок рожать первенца в возрасте от 18 до 24 лет. Она добавила, что репродуктивный раст женщины короток, и "чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий". При этом Голикова не уточнила, многие ли россиянки в возрасте 18-24 лет обладают собственным жильем или хотя бы отдельной комнатой в родительском доме.