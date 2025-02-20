Кировская область по темпам диспансеризации населения в ТОП-10 регионов страны

По итогам рейтинга, опубликованного Агентством стратегических инициатив, в 2024 году удовлетворенность получением амбулаторной медицинской помощи в Кировской области выросла на 0,77 балла – до 2,81 и приблизилась к высшей оценке среди регионов-лидеров (2,85). Как известно, диспансеризация населения включена в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас по этому показателю Кировская область входит в топ-10 субъектов РФ, сообщает пресс-центр правительства региона.

В минувшем году в Кировской области были выполнены все планы диспансеризации и профилактических осмотров взрослых и детей, в том числе по репродуктивному здоровью. Скрининги, которые проводятся в рамках диспансеризации, позволяют выявить опасные заболевания на доклинической стадии. Причем,, именно тогда, когда человека еще ничего не беспокоит в состоянии здоровья.

Например, из 423 случаев злокачественных новообразований, выявленных в Кировской области в минувшем году в рамках диспансеризации, 64 % были обнаружены на ранних стадиях. Из всех случаев рака предстательной железы, выявленного в рамках диспансеризации 80% выявлено на 1-2 стадии, а рак шейки матки в рамках диспансеризации выявлен на ранней стадии в 97 % случаев.

В 2025 году темпы проведения диспансеризации в регионе также высоки. По словам министра здравоохранения Кировской области Екатерины Видякиной, с начала года наиболее высокие показатели по диспансеризации взрослого населения показывают Кировская клиническая больница №7, Больница скорой медицинской помощи, а также Немская, Оричевская, Свечинская и Советская центральные районные больницы.

"Для прохождения диспансеризации граждан приглашают по телефону медицинские работники и представители страховых компаний. Такой индивидуальный подход находит отклик у пациентов, – пояснила Екатерина Видякина. – Чтобы максимально приблизить профилактические мероприятия жителям районов, используется новый санитарный транспорт, поступивший по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Списки граждан для прохождения диспансеризации составляются заранее, и в назначенный день пациенты из отдаленного населенного пункта доставляются в центральную районную больницу и обратно".

У кировчан есть возможность и предварительной записи в поликлинику для прохождения профилактических мероприятий, в том числе через региональный сервис «К Врачу». Диспансеризация проводится в вечернее время и выходные дни.

Также в регионе налажено взаимодействие с работодателями и расширяется практика проведения диспансеризации на рабочих местах.