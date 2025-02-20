Кремль не видел ни одного заявления Boeing о возможном возвращении в Россию

Кремль не располагает информацией о возможном возвращении американской корпорации Boeing на российский рынок.

"Нигде не видели ни одного заявления представителя компании Boeing об этом", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока какие-то рассуждения "вряд ли уместны", пишет ТАСС.

Ранее о том, что американская компания Boeing планирует возвращение на российский рынок, сообщил SHOT. По информации телеграм-канала, корпорация собирается вновь разрешить российским авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей на рынок России. Взамен американскому производителю могут снова открыть доступ к российскому титану, от которого компания сама отказалась в 2022 году.