20 Февраля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/urfo_info

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин запустил аналог программы "Время Героев" — "Герои Прикамья"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин запустил в аналог программы "Время Героев" — "Герои Прикамья". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он провел встречу с ветеранами СВО в преддверии Дня защитника Отечества.

"Набор на программу начнется с 23 февраля. Она будет включать в себя отбор, образовательную часть и получение диплома о переподготовке на площадке нашего филиала РАНХиГС. Помогают наши ветераны и своим землякам на фронте. Каждый по-своему. Наш талантливый артист Владимир Печенкин в 2024 году заключил контракт и вступил во фронтовую творческую бригаду ансамбля Восточного военного округа. Теперь регулярно выезжает к бойцам, а вчера выступал для ветеранов СВО и Великой Отечественной войны на благотворительном концерте "Для СВОих", который организовал наш Комитет семей воинов Отечества", - сообщил Махонин.

Участниками программы могут стать только граждане РФ, воевавшие в зоне СВО, с высшим образованием и управленческим опытом. Кандидатам с судимостями могут отказать. Участники должны написать эссе и пройти тестирование и индивидуальные собеседования.

Теги: Дмитрий Махонин, Время Героев, Герои Прикамья


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