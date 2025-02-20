Россия и США могут вновь обменяться заключёнными

В Кремле сообщили о том, что Россия и США могут вновь обменяться заключёнными.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждение обмена заключенными между Россией и США находится в повестке дня двух стран, нельзя исключать продолжение такого обмена, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободят из заключения гражданина России Александра Винника, которого обвиняют отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Защита россиянина утверждала, что изначально он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот.