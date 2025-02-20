СМИ: Трамп планирует заключить сделку по металлам до переговоров о мире

Президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Киевом по редкоземельным металлам до переговоров о мире или до потенциального выделения новой военной помощи, сообщает Reuters.

По информации источников, Белый дом может пойти на упрощенную сделку в скором порядке, а уже затем оговорить ее детали.

Идею о совместной разработке ресурсов впервые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, когда представлял "план победы". Трамп предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы.

Объем сделки он оценил в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Цель сделки – вернуть потраченные США деньги на конфликт на Украине.