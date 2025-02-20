Владимир Мазур и глава исполкома МАСС обсудили участие Томской области в реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел рабочую встречу с председателем исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Гусельниковым. В деловом обсуждении приняли участие заместители губернатора Людмила Огородова, Василий Потёмкин, Михаил Сергейчик и другие.

Речь шла, в в частности, о нескольких проектах. Глава региона и глава исполкома МАСС рассматривали участие Томской области в реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири. Конкретика касалась наращивания научного-образовательного и производственно-технологического потенциала.

«Вместе с Новосибирской областью создаем Сибирский научно-образовательный кластер. Подготовили его концепцию, которую широко обсуждают ученые университетов и академических институтов по всему Сибирскому федеральному округу. Сейчас готовим программу развития кластера, которую в июне представим в Правительстве России», - отметил в ходе обсуждения губернатор Владимир Мазур.

Напомним, глава Томской области возглавляет координационный совет МАСС по науке и образованию. Один из курируемых этим советом проектов является создание Сибирского научно-образовательного кластера. Его цель — обеспечение конкурентоспособности регионов Сибирского федерального округа в критических отраслях экономики для достижения технологического суверенитета страны.