20 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба Парка Маяковского

В парке Маяковского Екатеринбурга готовятся к масленичной ярмарке

В Екатеринбурге в парке Маяковского готовятся к проведению настоящей масленичной ярмарки. Гости смогут не только попробовать вкусную еду, но и купить сувениров, среди которых как детские игрушки, так и вязаные вещи. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Торговые палатки расположатся на Ретро-аллее 2 марта и будут работать весь день. Среди продаваемых угощений: пасечный мед, фермерский сыр, орешки в йогурте, печатные пряники с начинкой и конфеты ручной работы с разными вкусами.

Масленичная ярмарка в парке Маяковского в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Парка Маяковского

Масленичная ярмарка в парке Маяковского в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Парка Маяковского

Что касается вещей, продавцы с заботой готовят для екатеринбуржцев мягкие меховые варежки с самыми разнообразными принтами, шапки и сумки. Для детей можно приобрести вязаные игрушки и глиняные свистульки - "чтобы позвать весну мелодичным свистом".

"А если вам не терпится прикоснуться к народным промыслам и ремёслам, то наши друзья из Городских мастерских уже в эти выходные приглашают вас на фестиваль мастеров Иван-да-Марья", - добавили в ЦПКиО.

Теги: Екатеринбург, ЦПКиО, парк Маяковского, масленица, масленичная ярмарка


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