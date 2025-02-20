Свердловские 11-классники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ

В Свердловской области выпускники 11-х классов определились с выбором предметов на едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, 50,5% выпускников выбрали профильный уровень математики, а 49,5% – базовый. Наиболее популярным дополнительным предметом для сдачи экзамена стало обществознание – его выбрали около 45,7% школьников. Информатику планируют сдавать 23,8% выпускников, а биологию – почти 18%.

Как отметила и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина, по сравнению с прошлым годом наблюдается рост числа выпускников, выбравших профильную математику, физику, химию и информатику.

Для выпускников и работников пунктов проведения ЕГЭ перед экзаменами пройдут специальные тренировки. Они состоятся 5 марта и 14 мая и позволят проверить готовность техники и системы видеонаблюдения, а также работу сотрудников пунктов.

Ранее сообщалось, что бывший министр образования Свердловской области, а ныне ректор Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов обещает зачислить в вуз всех пришедших – даже тех, кто не наберет нужное число баллов на ЕГЭ.