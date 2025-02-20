Мэр Омска рассказал об очередной партии помощи, которую отправят бойцам СВО

"Помогаем нашим ребятам, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения, а также медицинским учреждениям и медицинским частям в составе омских боевых подразделений", - сообщил в своем телеграмм-канале мэр города Сергей Шелест.

По словам мэра, к отправке готовится очередная большая посылка, которая собрана, благодаря неравнодушию жителей сибирской столицы. Машина, мотоцикл, медицинское оборудование, лекарства, экипировка, цифровые рации, тепловизоры, дрондетекторы и многое другое — всего 17 тонн груза, которому предстоит преодолеть 4 000 километров с остановками в Стаханове и Луганске.

"Хочу в очередной раз сказать спасибо всем, кто помогает бойцам «за ленточкой» достигать целей специальной военной операции. Для всех нас помощь защитникам — это дело чести и вклад в общую победу", - отметил глава администрации города Омска Сергей Шелест.