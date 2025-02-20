На объекте "РН-Уватнефтегаз" трое работников получили травмы из-за выхода газовой шапки

На территории Радонежского месторождения в Уватском районе трое работников получили травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации ведомства, 17 февраля на объекте "РН-Уватнефтегаз" во время ремонтных работ на скважине произошел выход газовой шапки с ее последующим возгоранием. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести.

Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Уватского района провести по данному факту проверку, в ходе которой дать оценку соблюдению требований безопасности при производстве работ на нефтяном месторождении. По итогам проверки принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по защите прав пострадавших работников.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.