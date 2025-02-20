В Первоуральске "заминировали" суд, в день вынесения приговора экс-директору "Водоканала" Гузаирову

Из здания Первоуральского городского суда эвакуировали людей после сообщений о минировании. Как рассказал Накануне.RU юрист Иван Волков, сославшись на слова полиции, сегодня им поступило множество звонков от неизвестных, сообщающих о минировании зданий государственных органов в Первоуральске.

"Все судебные заседания были срочно прерваны, и нас всех вывели из здания суда", - пояснил юрист.

Интересно, что именно сегодня в 14.00 - меньше чем через час после эвакуации, суд должен вынести приговор бывшему директору ППМУП "Водоканал" Артуру Гузаирову. Ранее Гособвинение настаивало на 8 годах колонии общего режима по обвинению сразу по трем статьям:

ч. 1 ст. 293 УК РФ "халатность";

пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий";

ч. 3 ст. 303 УК РФ "фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия".

Подробнее об этом деле мы писали ранее.