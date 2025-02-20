В Профсоюзе учителей заявили, что педагогов замучили электронной отчетностью

Основной бедой в части бюрократической нагрузки на учителей стала электронная отчетность, которая формально не является отчетностью, но которую учителей заставляют вести. Это всевозможные чаты, которые они якобы обязаны круглосуточно вести, а также разные сервисы. Об этом заявил зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

"У всех есть смартфоны, и учителя практически в круглосуточном режиме должны, хотят или не хотят, реагировать на всевозможные запросы, чаты", - сказал он ТАСС.

Без прямого вмешательства государства уже не обойтись, считает эксперт. Например, в "Сферуме" заставляют что-то выкладывать, чтобы изобразить свою "активность". Это выматывает учителей. Их основная задача - учить и воспитывать, а их нещадно эксплуатируют, как слуг.

На прошлой неделе Авдеенко отметил, что молодых учителей в школе очень мало, хотя в педвузах очередь на поступление. Но это никак не связанные между собой вещи.

"Заканчивают студенты педагогические вузы и идут работать на более высокие зарплаты", — признал он.

Недавно для учителей запустили чат-бот по тому, как вести бюрократическую нагрузку. Но саму бюрократию никак не снизят. В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова сказала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии. Эксперименты по ее снижению все время идут, но никаких конкретных результатов не дали. Осенью 2024 года она сообщила, что 67% учителей жалуются на на огромную бюрократическую нагрузку.

Это происходит из-за унизительных условий труда: мизерная зарплата при огромной нагрузке, бюрократический пресс, низкий статус учителя, перегрузка на работе.