ХК "Автомобилист" проведет традиционные благотворительные матчи в Екатеринбурге

Фонд "Дети России" и екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" приглашают на благотворительные матчи. Игры пройдут 20 и 22 февраля в КРК "Уралец".

15 февраля был Международный день борьбы с детским раком. Благотворительные матчи, посвященные этой дате, стали доброй традицией "Автомобилиста" и Благотворительного фонда "Дети России". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, в этом году организаторы вновь приглашают поболеть за любимую команду на домашней арене и поддержать пациентов Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

Сегодня, 20 февраля, "Автомобилист" сыграет в Екатеринбурге с хабаровским "Амуром", а в субботу, 22 февраля – с череповецкой "Северсталью". Средства, которые будут собраны в эти дни, направят на покупку оборудования для детского онкоцентра.

Героями двух матчей станут Варя и Миша, которые сумели победить онкологию, а также врачи, которые каждый день спасают пациентов. На матче 20 февраля вместе с Мишей торжественное вбрасывание шайбы проведет Лариса Фечина, заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии. А 22 февраля на лед для почетного вбрасывания выйдут Варя и Григорий Цаур, заведующий лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии детского онкоцентра.

На форме игроков "Автомобилиста" будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК "Уралец" установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники фонда подарят золотую ленту – символ праздника.

Болельщики и гости также смогут получить за пожертвование в адрес ОДКБ сувениры из специальной линейки, которую выпустили в рамках акции. На матче 22 февраля пройдет лотерея, в которой сможет принять участие любой болельщик, сделавший единовременное пожертвование от 2 тысяч рублей.

"Каждый год, жертвуя разные, часто небольшие суммы, фанаты "Автомобилиста" вносят огромный вклад в борьбу с болезнью. Приобретенные за время нашей совместной работы приборы непрерывно помогают спасать жизни пациентов. Огромное спасибо клубу, зрителям. Вместе мы помогаем детям на пути к большим победам и счастливому будущему!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

За шесть лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга ХК "Автомобилист" и Благотворительный фонд "Дети России" собрали более 4 млн 252 тысяч рублей на обновление технологической базы клиники.

Доброй традицией стали и встречи игроков с пациентами детского онкоцентра. В конце января центр посетили нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев и защитник команды Максим Осипов. Вместе с детьми они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику. Поделки стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком. Они вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды будут выходить на раскатку. Затем их можно будет приобрести в фирменном магазине.

Начало игр: 20 февраля в 19.00, 22 февраля в 17.00. Подробная информация об оборудовании для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведется сбор, размещена на сайте благотворительного проекта "Ты ему нужен".