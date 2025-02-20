ХК "Автомобилист" проведет традиционные благотворительные матчи в Екатеринбурге

20 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область
Фото предоставлено Благотворительным фондом &quot;Дети России&quot;

ХК "Автомобилист" проведет традиционные благотворительные матчи в Екатеринбурге

Фонд "Дети России" и екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" приглашают на благотворительные матчи. Игры пройдут 20 и 22 февраля в КРК "Уралец".

15 февраля был Международный день борьбы с детским раком. Благотворительные матчи, посвященные этой дате, стали доброй традицией "Автомобилиста" и Благотворительного фонда "Дети России". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, в этом году организаторы вновь приглашают поболеть за любимую команду на домашней арене и поддержать пациентов Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

Сегодня, 20 февраля, "Автомобилист" сыграет в Екатеринбурге с хабаровским "Амуром", а в субботу, 22 февраля – с череповецкой "Северсталью". Средства, которые будут собраны в эти дни, направят на покупку оборудования для детского онкоцентра.

Подготовка к благотворительному матчу ХК "Автомобилист"(2025)|Фото предоставлено Благотворительным фондом "Дети России"

Героями двух матчей станут Варя и Миша, которые сумели победить онкологию, а также врачи, которые каждый день спасают пациентов. На матче 20 февраля вместе с Мишей торжественное вбрасывание шайбы проведет Лариса Фечина, заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии. А 22 февраля на лед для почетного вбрасывания выйдут Варя и Григорий Цаур, заведующий лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии детского онкоцентра.

На форме игроков "Автомобилиста" будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК "Уралец" установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники фонда подарят золотую ленту – символ праздника.

Благотворительный матч ХК "Автомобилист"(2025)|Фото предоставлено Благотворительным фондом "Дети России"

Болельщики и гости также смогут получить за пожертвование в адрес ОДКБ сувениры из специальной линейки, которую выпустили в рамках акции. На матче 22 февраля пройдет лотерея, в которой сможет принять участие любой болельщик, сделавший единовременное пожертвование от 2 тысяч рублей.

"Каждый год, жертвуя разные, часто небольшие суммы, фанаты "Автомобилиста" вносят огромный вклад в борьбу с болезнью. Приобретенные за время нашей совместной работы приборы непрерывно помогают спасать жизни пациентов. Огромное спасибо клубу, зрителям. Вместе мы помогаем детям на пути к большим победам и счастливому будущему!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Благотворительный матч ХК "Автомобилист"(2025)|Фото предоставлено Благотворительным фондом "Дети России"

За шесть лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга ХК "Автомобилист" и Благотворительный фонд "Дети России" собрали более 4 млн 252 тысяч рублей на обновление технологической базы клиники.

Доброй традицией стали и встречи игроков с пациентами детского онкоцентра. В конце января центр посетили нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев и защитник команды Максим Осипов. Вместе с детьми они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику. Поделки стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком. Они вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды будут выходить на раскатку. Затем их можно будет приобрести в фирменном магазине.

Подготовка к благотворительному матчу ХК "Автомобилист"(2025)|Фото предоставлено Благотворительным фондом "Дети России"

Начало игр: 20 февраля в 19.00, 22 февраля в 17.00. Подробная информация об оборудовании для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведется сбор, размещена на сайте благотворительного проекта "Ты ему нужен".

Теги: фонд, матчи, благотворительность, Автомобилист


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети