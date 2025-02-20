Залужный может стать потенциальным конкурентом Зеленского на выборах

США могут заставить Владимира Зеленского провести выборы в стране. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился бывший председатель правительства России Сергей Степашин.

"Да! А куда Зеленскому деваться? Он ничего не решает. Скажут ехать, например, в Канаду - поедет в Канаду", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перевыборов под давлением США.

Степашин отметил, что потенциальным конкурентом Зеленского на выборах может стать украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, который сейчас популярен на Украине.

Политик сказал, что кандидатом в президенты должен быть человек, который думает не о войне, а о мире.

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Их отсутствие власти Украины объяснили военным положением.

В начале февраля того же года Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Залужного в отставку. Затем его назначили послом в Великобритании, и он на несколько месяцев "пропал" из ленты новостей.

Ранее в Эр-Рияде Россия и США предложили трехступенчатый мирный план для решения конфликта на Украине. Он включает в себя прекращение огня и выборы на Украине.

Только после этого будет подписано окончательное соглашение.

При этом, проведение выборов на Украине - одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования, считают в Москве и Вашингтоне.

В Эр-Рияде сегодня закончились российско-американские переговоры.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за того, что он не провел президентские выборы в стране, а также призвал Зеленского "поторопиться", иначе у него не останется страны.