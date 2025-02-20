В Югре прокуратура добилась прекращения депутатских полномочий из-за сокрытия доходов

В Нижневартовском районе по требованию прокуратуры прекращены полномочия муниципального депутата в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Надзорное ведомство установило, что депутат Андрей Майданов предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2022 год. Он скрыл наличие статуса учредителя коммерческих организаций, а также не отразил сведения о счетах, открытых в банках. Также депутат неполностью указал сведения о недвижимости своей жены.

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата прекращены.

Решение суда не вступило в законную силу.