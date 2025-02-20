В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" передал новые квартиры сиротам в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга продолжается выдача ключей детям-сиротам, стоявшим на учете в управлениях социальной политики города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", 170 новоселов получат однокомнатные квартиры с чистовой отделкой в доме на улице академика Ландау. Еще 130 квартир были переданы в ноябре прошлого года. Общая площадь предоставленного жилья составляет почти 10 тысяч квадратных метров.

Реализацией программы в регионе занимается Фонд жилищного строительства Свердловской области. Его партнером на протяжении многих лет выступает "Атомстройкомплекс".

"Совместными усилиями мы успешно реализуем на территории Свердловской области социально значимые национальные проекты, обеспечиваем качественным жильем отдельные категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Такая плодотворная работа способствует дальнейшему развитию строительной отрасли, своевременному решению важных задач, стоящих перед нашим регионом, и главное – делает жизнь наших соотечественников комфортнее", - рассказала директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.

Все жилье передается с чистовой отделкой, в том числе, в санузлах, и с установленными электроплитами. Так что для переезда не требуется больших трат – некоторые новоселы, получившие ключи в ноябре 2024 года, уже заехали в свои квартиры. Дворовая территория учитывает потребности молодых активных жителей: здесь установлена спортивная площадка с турниками и брусьями, детский игровой комплекс и песочница.

"За почти 10 лет сотрудничества с Фондом жилищного строительства по обеспечению жильем детей-сирот мы передали около тысячи квартир в новостройках "Атома" в Екатеринбурге и Свердловской области, в новых комфортных кварталах, в шаговой доступности от которых находятся медицинские и образовательные заведения, торговые центры и рекреационные зоны. Развитие транспортной, социальной инфраструктуры в рамках региона и города поддерживается проектами масштабной застройки, где мы учитываем потребности молодежи, ориентированность на создание семей и воспитание детей", - отметил заместитель директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

Вторая очередь Академического, куда переезжают молодые семьи, застраивается жилыми кварталами. Здесь будет расширена инженерная и транспортная инфраструктура, в том числе, запланирован сквозной выезд по улице Амундсена до Екатеринбургской кольцевой автодороги. Продолжится благоустройство зон отдыха, в том числе Преображенского парка.