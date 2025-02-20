20 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" передал новые квартиры сиротам в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга продолжается выдача ключей детям-сиротам, стоявшим на учете в управлениях социальной политики города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", 170 новоселов получат однокомнатные квартиры с чистовой отделкой в доме на улице академика Ландау. Еще 130 квартир были переданы в ноябре прошлого года. Общая площадь предоставленного жилья составляет почти 10 тысяч квадратных метров.

Реализацией программы в регионе занимается Фонд жилищного строительства Свердловской области. Его партнером на протяжении многих лет выступает "Атомстройкомплекс".

Новостройка на улице академика Ландау в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Совместными усилиями мы успешно реализуем на территории Свердловской области социально значимые национальные проекты, обеспечиваем качественным жильем отдельные категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Такая плодотворная работа способствует дальнейшему развитию строительной отрасли, своевременному решению важных задач, стоящих перед нашим регионом, и главное – делает жизнь наших соотечественников комфортнее", - рассказала директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.

Все жилье передается с чистовой отделкой, в том числе, в санузлах, и с установленными электроплитами. Так что для переезда не требуется больших трат – некоторые новоселы, получившие ключи в ноябре 2024 года, уже заехали в свои квартиры. Дворовая территория учитывает потребности молодых активных жителей: здесь установлена спортивная площадка с турниками и брусьями, детский игровой комплекс и песочница.

Клиенты "Атомстройкомплекса"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"За почти 10 лет сотрудничества с Фондом жилищного строительства по обеспечению жильем детей-сирот мы передали около тысячи квартир в новостройках "Атома" в Екатеринбурге и Свердловской области, в новых комфортных кварталах, в шаговой доступности от которых находятся медицинские и образовательные заведения, торговые центры и рекреационные зоны. Развитие транспортной, социальной инфраструктуры в рамках региона и города поддерживается проектами масштабной застройки, где мы учитываем потребности молодежи, ориентированность на создание семей и воспитание детей", - отметил заместитель директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

Вторая очередь Академического, куда переезжают молодые семьи, застраивается жилыми кварталами. Здесь будет расширена инженерная и транспортная инфраструктура, в том числе, запланирован сквозной выезд по улице Амундсена до Екатеринбургской кольцевой автодороги. Продолжится благоустройство зон отдыха, в том числе Преображенского парка.

Теги: квартиры, Академический, Атомстройкомплекс


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