В Саратовской области предотвращён теракт против чиновника администрации региона

В Саратовской области мог произойти теракт, предполагаемая жертва – чиновник администрации региона. Этого не случилось, потому что диверсию предотвратили сотрудники ФСБ.

Подрывника (мужчину 1976 г.р.) подготовили в Киеве и направили в Россию. Он следил за будущей жертвой и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он нашёл взрывное устройство в тайнике.

Во время задержания злоумышленник стал сопротивляться, в итоге был убит, сообщает центр общественных связей ФСБ России.