США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО

США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО. Это может произойти в случае, если Россия нарушит соглашение, сообщил NBC.

Телеканал со ссылкой на американских чиновников передает, что это гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО никогда не обещало Украине членства в альянсе, даже в случае заключения мирного договора с Россией. Он сказал, что "НАТО взяло на себя обязательство по будущему членству Украины, но не было конкретного согласования, когда переговоры о мире начнутся и что они завершатся членством в НАТО".

В январе Владимир Зеленский заявил, что Запад врал Украине, обещая принять в НАТО.