Россельхознадзор приостановил декларацию на 600 тонн небезопасного зерна в Свердловской области

Уральское управление Россельхознадзора приостановило декларацию на 600 тонн сомнительного зерна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ООО "Никольское" в Сысертском районе Свердловской области, производящее зерно, зарегистрировало декларацию о соответствии на партию ячменя кормового урожая 2024 года с неполным перечнем необходимых испытаний. Тем самым предприятие нарушило требования ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна".

Анализ протоколов испытаний показал, что не были проведены обязательные исследования на содержание суммы афлатоксинов В1, В2, G1,G2; 2,4-Д кислоты, ее солей, эфиров и генно-модифицированных организмов (ГМО).

"Изготовителю зерна объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки", - сообщает ведомство.

14 февраля 2025 года декларация о соответствии была признана недействительной, о чем сообщили и на сайте ФГИС Росаккредитации.