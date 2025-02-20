Масштабное наступление на Брянскую область готовит Украина

Масштабное наступление на Брянскую область готовят Вооруженные силы Украины (ВСУ). Скопление техники и нескольких тысяч военных наблюдается в 50 км от границы с регионом. Как пишет SHOT, основная группировка ВСУ сосредоточена в двух населённых пунктах Сумской области. Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 украинских солдат военнослужащих, 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП и другое.

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В населенных пунктах Шостки и Глухово Сумской области началась частичная эвакуация мирного населения.

Все передвижения ВСУ контролируют российские военные. По украинским бойцам ведут удары авиацией и артиллерией.

Как пишет издание, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США.

Тем временем, российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

По его словам, "наступление российских войск идет на всех направлениях".