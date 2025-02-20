Вице-президент США: Зеленский пожалеет, что облил грязью Трампа

Вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что Зеленский еще пожалеет, что выбрал хамский и оскобительный стиль общения с нынешней американской администрацией.

Сама идея Зеленского, что он может изменить мнение президента США Дональда Трампа, очерняя его в СМИ, – это отвратительно, подчеркнул Вэнс. Он пытается оспаривать мнение Трампа и выносить свои разногласия в публичную плоскость. Но с Трампом этот номер на пройдет и Зеленский в этом убедится.

"Он нападает на единственную причину, по которой эта страна еще существует, причем публично. И это позорно. И это не то, что тронет президента США. На самом деле это будет иметь противоположный эффект", – заверил Вэнс.

Зеленскому не удастся убедить Трампа в том, что военный конфликт должен продолжаться, тем более нападая на него в СМИ. Это не "война за демократию", как считают в Киеве и Европе. Стране нужны выборы, а не власть одного человека, который цепляется за нее под предлогом, что у него война.

"Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, я думаю, является нелепой. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти", – сказал вице-президент США.

Как сообщалось, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского. Тот, израсходовав 350 млрд долларов американских налогоплательщиков, хамит в ответ, что у него было только 100 млрд. Американцы заслуживают возмещения своих инвестиций, но Зеленский не хочет платить по счетам, что возмутительно и неприемлемо.

Трамп сказал, что Зеленский грубо обошелся с министром финансов США Скотом Бессентом во время его первого визита в Киев, когда заставил его долго ждать и отказался подписать соглашение о полезных ископаемых.