20 Февраля 2025
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинка попалась сразу на две схемы мошенничества и лишилась 1 млн рублей

Мошенники два раза подряд обманули жительницу города Коркино Челябинской области. Сперва женщина перевела деньги мошенникам, желая заработать на бирже, а потом обратилась к лжеюристу, который пообещал вывести вложенные деньги.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального главка МВД, 68-летняя пенсионерка искала способы заработка в интернете и указывала на различных сайтах свой номер телефона. Вскоре ей позвонил мужчина, который представился биржевым брокером. Во время беседы звонивший рассказал о легкости и высокой доходности заработка на бирже. Потерпевшая заинтересовалась и без раздумий согласилась.

Лжеброкер заверил, что никаких приложений для инвестиций женщине устанавливать на телефон не нужно — достаточно перевести деньги кассирам их организации, чтобы они сами создали личный кабинет на имя пенсионерки и отслеживали все действия.

Сначала потерпевшая переводила небольшие суммы с кредиток, а после того, как деньги закончились, оформила несколько кредитов. В результате пенсионерка перевела мошенникам 996 тысяч рублей.

О том, что ее обманули аферисты, женщина поняла только тогда, когда захотела вывести деньги с вложений. Лжеброкеры перестали выходить на связь.

Но на этом дело не кончилось. Пенсионерка решила найти в интернете юриста, который помог бы ей вернуть деньги. Когда она рассказала всю историю собеседнику, тот любезно согласился ей помочь за 130 тысяч рублей. Женщина согласилась на услуги лжеюриста, заняла деньги у родственников и перевела их "юристу", но обещанную помощь так и не получила. Только после этого она рассказала все близким, которые настояли обратиться в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее пенсионерка в Екатеринбурге отдала незнакомцам около 15 млн рублей после того как ей сообщили, что ее деньги якобы идут на помощь Украине. Также она собрала драгоценности, золото и медаль Героя СССР.

Теги: мошенники, пенсионерка, миллион


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