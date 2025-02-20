На "Первом канале" призвали посадить свердловских чиновников, не способных переселить мать с детьми из аварийного дома

После призыва ведущего "Мужское/Женское" Александра Гордона посадить чиновников Каменска-Уральского, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье "Халатность". Причиной стал рассказ местной жительницы, которую вместе с детьми все никак не могут переселить из аварийного дома.

В эфире "Первого канала" свердловчанка рассказала, что вместо ремонта или переезда в безопасный для жизни и здоровья дом, в городской администрации предложили переселить ее из одной комнаты в другую, где условия будут получше. Однако комната все так же находится в этом же аварийном доме, где на разваливающихся стенах плесень и грибок видны невооруженным взглядом.

"Вы хотите ремонт? У нас нет денег на ремонт, но вот у нас есть комната, которая чуть-чуть лучше, чем ваша… вот туда не хотите переехать? Это не ужас, это сажать надо", - возмутился Гордон, добавив, что условия проживания семьи из Каменска-Уральского нечеловеческие.

Ведущие наравне с приглашенными экспертами заверили гостью, что помогут разрешить сложившуюся ситуацию. После этого глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ "Халатность".

"В эфире программы на федеральном телеканале сообщалось об опасных условиях, в которых вынуждены проживать семьи с детьми в городе Каменск-Уральский. Со слов граждан местные власти отказываются признавать многоквартирный дом аварийным, а денежные средства, которые согласно документам истрачены на ремонт дома, в действительности не расходовались", - сообщили в пресс-службе СКР.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад об обстоятельствах расследования уголовного дела и мерах, принятых для защиты прав граждан.