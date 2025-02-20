В России могут массово обанкротиться мукомольные предприятия

В России мукомолы допускают возможность массового банкротства предприятий отрасли и сокращения в этом году экспорта муки. Причина – отсутствие льготного кредитования. Информация об этом изложена в письме Союза мукомольных и крупяных предприятий, адресованном министру сельского хозяйства России Оксане Лут.

В документе говорится, что, по состоянию на начало 2025 г., уровень оптовых отпускных цен на основные виды мукомольной продукции сопоставим с ценами февраля 2022 г., несмотря на значительно возросшие производственные и транспортные расходы. Льготное кредитование в условиях ограниченных ресурсов собственных оборотных средств у мукомолов позволяет сдерживать рост цен на мукомольно-крупяную продукцию – основу питания россиян. Коммерческое кредитование идёт по ставке выше 25%, и при существующих оптовых ценах на муку приведёт к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий, и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию.

По мнению представителей отрасли, в России есть значительное количество мелких, технически и технологически несовершенных производств, которые фактически обрушивают рынок муки, работая в "сером" сегменте, выпуская продукцию низкого качества, но по ценам, позволяющим демпинговать на рынке. Это ещё более ухудшает финансово-хозяйственную деятельность добросовестных производителей. Мукомолы просят министра поручить оказать производителям мукомольно-крупяной продукции и экспортерам господдержку в сфере льготного кредитования предприятий переработки продукции растениеводства, а также субсидирования транспортных расходов на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.

В Минсельхозе, комментируя письмо, сообщили "Ъ", что распространяемая в СМИ информация об исключении предприятий мукомольно-крупяной промышленности из механизма льготного кредитования АПК не соответствует действительности. Там напомнили, что мукомольные предприятия могут воспользоваться комплексом мер поддержки, включая краткосрочные и инвестиционные кредиты, а также льготный лизинг оборудования. Для компенсации части затрат на транспортировку продукции на экспорт в 2025 г. выделено 5 млрд руб.