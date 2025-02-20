"Ельцин-центр" отказал автору "Криминального Екатеринбурга" в презентации книги

"Ельцин-центр" отказал экс-главе фонда "Город без наркотиков" Андрею Кабанову в проведении презентации его книги "Криминальный Екатеринбург". Однако сам Кабанов этому только обрадовался.

Как сообщили Накануне.RU в "Фонде Медиа", переговоры о презентации произведения Кабанова шли несколько месяцев. Поначалу "Ельцин-центр" высказывал заинтересованность, однако 17 февраля направил официальное письмо с отказом.

"Учитывая результаты непрерывных исследований аудитории, мы пришли к выводу, что тема Вашей публикации не отражает интереса наших посетителей к открытому разговору о Екатеринбурге, его людях и событиях сегодняшнего дня прежде всего. Кроме того, при формировании программы текущего года мы постоянно сверяемся с задачей достойно отметить 80-летие Великой Победы", - говорится в письме за подписью председателя правления, исполнительного директора "Ельцин-центра" Александра Дроздова.

Сам Андрей Кабанов отказу совершенно не расстроился.

"Я сначала думаю: "Вот, разрешили! Как же так? Мне, парню с Широкой речки – в "Ельцин-центр"! А потом, когда пришел отказ, я где-то даже и порадовался, что я не попадаю под их формат", - заявил автор книги.

В ответ на то, что "ЕЦ" готовится к юбилею Победы, Кабанов напомнил, что в прошлом году центр собирался устроить мастер-класс художницы Алисы Горшениной. Она участвовала в создании клипа, в котором насмехаются над погибшими участниками СВО. После поднявшегося скандала мероприятие в итоге было отменено.

"А потом вот эта формулировка, что вроде мы готовимся к 80-летию Победы над фашистской Германией. Вместе с Алисой Горшениной. Это великая женщина, Родина-мать! Понятно: они вместе с "Ельцин-центром" готовятся к 9 Мая", - с сарказмом добавил Андрей Кабанов.

В "Криминальном Екатеринбурге" Кабанов подробно и откровенно рассказывает о своей жизни, с детства до сегодняшних дней. Также речь в книге идет об организованных преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е, и появлении фонда "Город без наркотиков".