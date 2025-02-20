"Ельцин-центр" отказал автору "Криминального Екатеринбурга" в презентации книги

20 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ельцин-центр" отказал автору "Криминального Екатеринбурга" в презентации книги

"Ельцин-центр" отказал экс-главе фонда "Город без наркотиков" Андрею Кабанову в проведении презентации его книги "Криминальный Екатеринбург". Однако сам Кабанов этому только обрадовался.

Как сообщили Накануне.RU в "Фонде Медиа", переговоры о презентации произведения Кабанова шли несколько месяцев. Поначалу "Ельцин-центр" высказывал заинтересованность, однако 17 февраля направил официальное письмо с отказом.

"Учитывая результаты непрерывных исследований аудитории, мы пришли к выводу, что тема Вашей публикации не отражает интереса наших посетителей к открытому разговору о Екатеринбурге, его людях и событиях сегодняшнего дня прежде всего. Кроме того, при формировании программы текущего года мы постоянно сверяемся с задачей достойно отметить 80-летие Великой Победы", - говорится в письме за подписью председателя правления, исполнительного директора "Ельцин-центра" Александра Дроздова.

Сам Андрей Кабанов отказу совершенно не расстроился.

"Я сначала думаю: "Вот, разрешили! Как же так? Мне, парню с Широкой речки – в "Ельцин-центр"! А потом, когда пришел отказ, я где-то даже и порадовался, что я не попадаю под их формат", - заявил автор книги.

Андрей Кабанов(2024)|Фото: Накануне.RU

В ответ на то, что "ЕЦ" готовится к юбилею Победы, Кабанов напомнил, что в прошлом году центр собирался устроить мастер-класс художницы Алисы Горшениной. Она участвовала в создании клипа, в котором насмехаются над погибшими участниками СВО. После поднявшегося скандала мероприятие в итоге было отменено.

"А потом вот эта формулировка, что вроде мы готовимся к 80-летию Победы над фашистской Германией. Вместе с Алисой Горшениной. Это великая женщина, Родина-мать! Понятно: они вместе с "Ельцин-центром" готовятся к 9 Мая", - с сарказмом добавил Андрей Кабанов.

В "Криминальном Екатеринбурге" Кабанов подробно и откровенно рассказывает о своей жизни, с детства до сегодняшних дней. Также речь в книге идет об организованных преступных сообществах, которые действовали в Екатеринбурге в 90-е, и появлении фонда "Город без наркотиков".

Теги: Кабанов, книга, презентация, Ельцин-центр, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети