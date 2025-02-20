В Швейцарской гвардии заявили, что похороны Папы Римского не готовятся

В Швейцарском гвардейском корпусе Ватикана опровергли слухи о подготовке к похоронам Папы Римского Франциска.

"Мы продолжаем работать в штатном режиме", - заявило уполномоченное лицо. Уточняется, что гвардейцы несут службу без изменений, передает ТАСС.

Ранее швейцарская газета Blick сообщила, что гвардия якобы начала активную подготовку к похоронам, а для стражей введен комендантский час.

14 февраля стало известно, что глава Римско-католической церкви, 88-летний Папа Римский Франциск заболел бронхитом. Ему пришлось лечь в больницу для необходимых диагностических исследований и продолжения лечения в условиях стационара.