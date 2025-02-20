Год героев в Тюменской области: фельдшер "скорой" сменил белый халат на камуфляж

Фельдшер "скорой помощи" из Тюменской области сменил белый халат на камуфляж, чтоб спасать раненных бойцов на передовой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Решение помогать военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, фельдшер поликлиники №3 Тюмени Денис принял два года назад. В числе государственных наград - медали "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть", есть многочисленные грамоты от командования. А главная награда, как считает тюменец, это спасенные жизни.

"Выполняю свой долг. Дело совсем не в наградах, ведь тогда у нас бы места на груди не хватало от медалей. Это не бравада, это про то, что наша работа постоянно в разной степени связана со спасением жизни. И это не про героизм, это про призвание. Тяжело ли? Не могу точно сказать — об этом просто не думаешь. В зависимости от задачи мы все вместе находимся в разных условиях для жизни. Есть возможность спокойно поспать и помыться — хорошо. Нет — будем работать и ждать этой возможности", - приводят слова Дениса в инфоцентре

Свою жизнь с медициной Денис связал не просто так: личная история семьи заставила молодого юношу задуматься о ценности жизни. Оказаться там, где нужна помощь в эту секунду, чтобы предотвратить беду, стало смыслом жизни нашего земляка.

У Дениса большой опыт работы на мирной передовой: он работал фельдшером на скорой помощи, а затем в поликлинике №3. Он, без преувеличения, универсальный медработник, который уже два года спасает ребят в зоне СВО. Дома Дениса ждет любящая супруга, они вместе почти 12 лет. За любимого мужа девушка сильно переживает, но знает, что остаться в стороне, когда нужна медпомощь, ее Денис не может. Характер не тот.

Отметим, что 2025 год в России - Год защитника Отечества, в Тюменской области также проводят Год героев.