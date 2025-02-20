Генштаб: В Курской области освобождено 64% занятой ВСУ территории

Российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

По его словам, "наступление российских войск идет на всех направлениях".

"Противник несет значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов", — сказал Рудской в интервью "Красной звезде".

17 января сообщалось, что армия России освободила больше 60% занятой ВСУ территории Курской области. За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

17 февраля сообщалось о взятии Свердликово. В ходе освобождения села российские военные взяли под контроль участок трассы Суджа – Рыльск.

Ранее ВС РФ вернули под свой контроль населенные пункты Дарьино, Плехово и Новоивановка в Курской области.