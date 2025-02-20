Великобритания и Франция хотят попросить у США авиацию для Украины

"Силы по обеспечению безопасности" на основе ВВС после завершения конфликта создадут Франция и Великобритания на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, сообщают Известия

План предполагает развертывание войск на западных границах Украины.

По данным издания, глава Европейского совета Антониу Кошта проводит опрос в 27 столицах ЕС. Он готовит список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в виде войск и вооружений.

Как сообщает РБК Лондон и Париж намерены отправить менее 30 тысяч солдат для размещения в крупных городах, портах и критически важных объектах инфраструктуры, пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

В Польше и Румынии разместят авиацию, а на их восточных границах — сухопутные войска. Будут использоваться дроны, спутники, разведывательные и наблюдательные самолеты, а в Черном море, вероятно, развернут две оперативные группы.

Также Франция и Великобритания хотят попросить у США авиацию и разведданные.

Как отмечают источники агентства, новый план более простой и дешевый, чем, например, развертывание полноценных миротворческих сил. Но он будет зависеть от того, согласится ли помочь Дональд Трамп.

Сейчас Лондон и Париж пытаются убедить других членов ЕС предоставить своих солдат и технику. Болгария, Словакия, Хорватия и Польша уже отказались.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы. По словам дипломата, речь идет, в том числе о вооруженных силах стран НАТО, но под флагом Евросоюза или национальными флагами.

Лавров отметил, что расширение Альянса и "поглощение" им Украины представляет прямую угрозу суверенитету России.