Таксисты пожаловались на "АвтоВАЗ"

В России ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) заявила, что "АвтоВАЗ" завышает стоимость Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок.

НСТ просит Федеральную антимонопольную комиссию дать оценку законности таких действий. Письмо направила исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская. В пресс-службе ФАС сообщили, что обращение получено и сейчас рассматривается.

Отмечается, что альтернативы автомобилям Lada в бюджетном сегменте для такси становится все меньше. При этом отраслевое лобби пытается противостоять принятию закона о локализации машин для перевозок пассажиров, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что таксисты и пассажиры начали договариваться о поездках напрямую в мессенджерах. Такую тенденцию наблюдают на рынке уже 2 года после принятия нового закона, который ужесточает требования к таксистам. Самозанятым стало сложно выполнять все обновленные требования, и они вынуждены поднимать цены.