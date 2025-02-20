Молодые самозанятые стали чаще оформлять ИП

Россияне в возрасте до 25 лет стали чаще создавать свой бизнес и регистрируются как индивидуальные предприниматели.

Это выяснилось в совместном исследовании сервиса безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей "Бланк". Solar Staff проанализировала налоговые статусы своих исполнителей, которые работают в более чем 3 тыс. компаниях в России. "Бланк" в свою очередь изучил профили 35 тыс. своих активных клиентов и выяснил, что доля зарегистрированных ИП в возрасте до 25 лет среди них возросла до 3,26%.

В 2023 году доля "молодых" ИП от общего количества индивидуальных предпринимателей – клиентов банка "Бланк" составляла только 2,89%.

Результаты исследования подтверждаются статистикой Минэкономразвития, согласно которому, доля ИП в возрасте до 25 лет неуклонно растет последние пять лет. Так, в 2019 году было 148 тыс. таких ИП, а в 2023 году уже 243,5 тыс. В 2024 году количество "молодежных" ИП увеличилось на 20,6% - было зарегистрировано еще 41,5 тыс. предприятий, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России уже более 12 миллионов самозанятных, но делают страховые взносы для формирования пенсии на старости лишь 52 тысячи. По данным Социального фонда России (СФР), 559 тысяч самозанятых уже являются пенсионерами, а 1,5 миллиона гарантировали себе пенсию по достижении пенсионного возраста. Всего около 45% самозанятых совмещают свою деятельность с официальным трудоустройством, и работодатель делает за них отчисления в СФР. То есть почти половина никаких отчислений не делают.