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Фото: Накануне.RU

Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

Министерство здравоохранения России предлагает проводить профилактические осмотры подростков с целью оценки репродуктивной функции раньше, чем это делается сейчас (в 14 лет).

Как сообщила заместитель главы Минздрава России Евгения Котова, в настоящее время у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше. По ее словам, в РФ организованы мероприятия по охране репродуктивного здоровья, начиная с 14 лет. Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья удается охватить 96% подростков.

"Сейчас мы получаем большое число предложений, в том числе наши эксперты, наш главный специалист по детской и подростковой гинекологии Елена Уварова неоднократно обращала внимание, что у детей сейчас период становления, созревания функций начинается раньше. И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево, что, в принципе, нам кажется очень логично", - отметила Котова, сообщает РИА Новости.

До этого Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому планирует изменить программу профилактических медицинских осмотров детей. Так, добавлены осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет для более ранней диагностики нарушений репродуктивных функций.

Ранее в исследовании НИУ ВШЭ "Репродуктивные намерения россиян в 2022—2023 годов: роль субъективных факторов" говорилось, что в России негативное отношение к текущему политическому курсу государства повышает вероятность отказа от рождения ребенка или его переноса.

Теги: Минздрав, подростки


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