20 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Фото: Накануне.RU

Зеленский оценил стоимость военного конфликта с Россией в $320 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт обошелся в $320 млрд.

"$120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники", — сказал глава государства. По его словам, речь идет о пакетах оружия.

Всего США предоставили Киеву $67 млрд оружием и $31,5 млрд прямой финансовой помощи в бюджет. По словам Зеленского, нельзя утверждать, что общая стоимость помощи составляла $500 млрд, и требовать вернуть их минералами или другими ресурсами. Президент назвал это несерьезным разговором, сообщает "Украинская правда".

Тем временем, Вашингтон считает, что страна заслуживает возврата своих вложений в Украину. Американские власти не потерпят недовольства Киева в ответ на экономические инициативы Белого дома.

Теги: Зеленский, Украина, США


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Ранее 20.02.2025 00:42 Мск В США заявили, что американские налогоплательщики заслуживают получить возврат вложений в Украину

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