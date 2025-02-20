В США заявили, что американские налогоплательщики заслуживают получить возврат вложений в Украину

Вашингтон считает, что страна заслуживает возврата своих вложений в Украину.

Американские власти не потерпят недовольства Киева в ответ на экономические инициативы Белого дома. Как сообщил телеканалу Fox News советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц, американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений. При этом политик сослался на тот факт, что "помощь от европейцев часто поступает в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов.

Уолтц указал, что в Белом доме разочарованы реакцией властей Украины на выдвинутые США инициативы в экономике. Вместо того чтобы рассмотреть эти предложения, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением, отметил Уолтц.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, из-за того, что он не провел президентские выборы в стране, а также призвал его "поторопиться", иначе у него не останется страны.