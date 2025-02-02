Следком возбудил уголовное дело против командира ракетной бригады ВСУ за теракт в Судже

Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Его подозревают в совершении теракта в городе Суджа Курской области.

1 февраля Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, где находились мирные жители. Есть погибшие и раненные. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц. Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников.