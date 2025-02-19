В России хотят ужесточить штрафы за самовольную добычу песка

Минприроды подготовило проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предполагающий резкое ужесточение наказания за незаконную добычу нерудных полезных ископаемых, таких как песок, щебень, уголь и торф, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Сейчас штрафы за эту деятельность для физических лиц, не имеющих лицензии на добычу, составляют 3-5 тысяч рублей, для должностных — 30-50 тысяч, а для организаций — от 800 тысяч до миллиона рублей.

В соответствии с поправками, нынешний максимальный размер штрафа станет минимальным, появится возможность удвоения штрафа, а повторное нарушение может повлечь уголовную ответственность.

В Минприроды отмечают, что с 2018 по 2021 год за 12 месяцев совокупная сумма штрафов составляла около 90 миллионов рублей. В 2022-2023 года она сократилась до 16-17 миллионов.

Бюджетные потери от неуплаты налогов на прибыль чиновники оценивают в 51-459 миллионов рублей в год. С помощью новой системы Минприроды ожидает сборы в объеме 5,4 миллиарда рублей. По замыслу ведомства, если сумма штрафа превысит выгоду от экономии на налогах, то "черным" недропользователям выгоднее будет легализовать деятельность.