19 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп назвал Зеленского диктатором, который не желает прекращения конфликта

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, из-за того, что он не провел президентские выборы в стране, а также призвал его "поторопиться", иначе у него не останется страны.

По словам Трампа, Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на военную помощь в противостоянии, в котором нельзя выиграть и которое не должно было начаться. Поэтому продолжение боевых действий для президента Украины якобы выгодно с финансовой точки зрения.

Между тем, США успешно ведут с Россией мирные переговоры, которые ранее не пытались даже начать ни Украина, ни ее союзники, отметил Трамп

"Байден никогда не пытался, попытка Европы добиться мира провалилась, а Зеленский, вероятно, намерен это продолжать. Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справился со своей работой, его страна разрушена, миллионы людей напрасно погибли, и все это продолжается", — написал американский президент в соцсети TruthSocial.

Ранее Трамп заявил, что Украина могла бы завершить конфликт и не потерять территории еще несколько лет назад. Для этого надо было просто согласиться на переговоры – для этого было три года. Он отмечает, что на Украине давно не было выборов.

Теги: Трамп, Зеленский, военные действия


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