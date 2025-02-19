Зеленский: Я не уйду, у меня рейтинг 57%

Зеленский назвал дезинформацией слова президента США Дональда Трампа о том, что его рейтинг составляет 4% и на Украине придется проводить выборы. На самом же деле его рейтинг будто бы высокий и он никуда не уйдет, пока его требования о ЕС и НАТО не будут выполнены.

По совпадению, сегодня, сразу после слов Трампа о рейтинге Зеленского, Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, по которому рейтинг Зеленского 57%. Тот заявил, что, по другим данным, даже больше.

"Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится. Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", - заявил он.

Накануне, после переговоров России и США в Эр-Рияде, Трамп сказал, что ему грустно, но у Зеленского рейтинг 4%. И это не только позиция России насчет необходимости выборов, но и лично его, Трампа.

Однако воодушевленный данными опроса Зеленский заявил, что не уйдет со своего поста, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО. Также он сказал, что пусть спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Киев и сам спросит людей на улицах, доверяют ли они "своему президенту".

Живущий за границей украинский блогер Анатолий Шарий пишет, что "эта мразь начинает цепляться за трон уже реально комично и мерзко".

Президентские выборы на Украине должны были быть проведены в марте 2024 года, срок полномочий Зеленского истек в конце мая прошлого года, после чего его легитимность была утрачена, отмечал президент России Владимир Путин.