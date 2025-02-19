Тульская областная Дума и фонд «Защитники Отечества» подготовили фотоэкспозицию "Отец Героя" в музее обороны Тулы

Экспозиция, открытая в Туле, посвящена Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Представлены 19 портретов туляков, награжденных медалью общественного признания «Отец солдата». Эти мужчины воспитали достойных сыновей, проявивших отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Сегодня состоялось торжественное открытие выставки в музее обороны Тулы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Портреты экспозиции рассказывают не только о настоящих патриотах, для некоторых героев профессия Родину защищать – семейная.

Так, Эдуард Яворский в свое время служил в Приморском крае, участвовал и в специальной военной операции в качестве добровольца. Теперь его сын находится на СВО, а отец работает социальным координатором тульского филиала фонда «Защитники Отечества», помогает бойцам и их семьям. На вопрос журналистов о том, как воспитывать сыновей героями, Эдуард Яворский ответил: «Как ни воспитывай детей, они все равно будут похожи на тебя».

Депутат Собрания депутатов муниципального образования Воскресенское Дубенского района Дмитрий Лысов тоже участвовал в СВО. Его сын за мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевых заданий награжден орденом Мужества, медалями Суворова, «За отвагу», «За боевые отличия». Обращаясь к участникам мероприятия, он поблагодарил организаторов выставки и выразил надежду, что она пройдет во всех муниципалитетах Тульской области, ведь отцов героев у нас немало.

"Говорят, что героями не рождаются – ими становятся. И в этом становлении огромную роль играют именно отцы. Они подают пример мужества, выдержки, верности долгу, учат быть сильными и стойкими. Мы равняемся на них, стараемся быть похожими. Отцы, чьи портреты сегодня представлены здесь, воспитали не просто сыновей, а настоящих мужчин, верных защитников Отечества, для которых служба Родине стала призванием, которые не дрогнули и без колебаний встали на защиту своей страны, своего народа", – сказал в своем выступлении председатель областной Думы Андрей Дубровский.

Спикер тульского парламента отметил, что эта фотовыставка – дань глубокого уважения людям, которые образцово исполнили свой родительский долг.

"Их имена, имена их детей вписаны в историю Тульской области и всей России. Мы гордимся нашими земляками, преклоняемся перед их героизмом. Эта выставка – еще одна возможность сказать им спасибо", – подчеркнул он.

Сенатор РФ Николай Воробьев напомнил, что в 2024 году такую выставку провела Государственная Дума.

"Это очень важно, особенно сейчас, в Год защитника Отечества, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы видим связь поколений. Наши ребята и сегодня с оружием в руках защищают будущее нашей страны, воюют за то, чтобы мир наконец пришел на все русские земли", – сказал сенатор.

От имени Губернатора Дмитрия Миляева участников церемонии открытия приветствовала заместитель главы региона Наталья Архипова. Она поблагодарила отцов за достойное воспитание детей и подчеркнула, что Правительство Тульской области видит своей основной задачей поддержку героев и их семей.

"Вы привили сыновьям истинные ценности, сориентировали на выбор жизненного пути Семья, честность, любовь, товарищество, преданность нашей великой Родине – это те основополагающие ценности, которые вы вложили в своих сыновей. Ваши дети вписаны в историю нашей страны, как современные защитники", – сказала Наталья Архипова.

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко зачитала приветствие заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой участникам церемонии открытия выставки.

Андрей Дубровский и Наталья Архипова вручили отцам героев подарки от Губернатора и Тульской областной Думы, а затем пообщались с ними в неформальной обстановке, за чашкой чая.

Сегодня же все желающие смогли принять участие в акции «Знамя с именами погибших». Ее представила заведующая отделом Тульского музейного объединения – музей обороны Тулы Ирина Авдюшкина. На большое красное полотнище нанесли имена родных и близких, которые в разные годы защищали нашу Родину.