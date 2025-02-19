Петр Фрадков обозначил вызовы импортозамещения в финансовой сфере

Председатель "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время пленарной сессии "Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения", которая состоялась в рамках форума "Кибербезопасность в финансах" подвел предварительные итоги работы индустриального центра компетенций (ИЦК) "Финансы", передает корреспондент Накануне.RU.

ИЦК "Финансы" было создано в январе прошлого года. Цель - ускорить замещение зарубежных аналогов российскими отраслевыми решениями в финансовой сфере. Площадка ИЦК дает возможность взаимодействия финансового сектора с регулятором и законодателем.

"ИЦК "Финансы" работает уже больше года, объединяет 20 с лишним больших компаний: это ведущие банки, страховые компании, московская биржа, СПК. В общем, достаточно серьезный срез компаний, которые работают вместе", - подчеркнул Фрадков.

Деятельность выстраивается по пяти направлениям. Первое – Программное обеспечение. Фрадков отметил, что, как правило, внедрение нового продукта занимает пять – семь лет. Решения, выработанные ИЦК, позволят сократить срок до трех лет.

Второе направление – замена оборудования. Здесь создан такой инструмент, как формализованный запрос потребности, который от имени центра компетенций направляется в Минцифры и Минпромторг. Третье направление – безопасность, выработка единого системного подхода. Одним из самых проблемных направлений, по словам Фрадкова, является кадровый вопрос.

"Кадры до сих пор большая проблема. В рамках ИЦК мы совместно с известным консалтинговым агентством сделали анализ потребностей состояния рынка, трудовых ресурсов и на основании этого сделали запрос в Минобрнауки, чтобы была проведена корректировка программ профессионального обучения, для понимания потребностей, которые могут быть закрыты нашими учебными заведениями", - отметил Петр Фрадков.

Пятое направление, по которому работает ИЦК – корректировка законодательства для ускорения импортозамещения. В числе поддержанных правительством РФ инициатив ИЦК – изменения в налоговый кодекс, которые предполагают более комфортный расчет налога на прибыль, отметил спикер.