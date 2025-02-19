Mash: Внучка экс-мэра Самары перестала разговаривать, ее отправят в психбольницу

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, которая является фигурантом дела об убийстве, перестала говорить на фоне стресса, пишет Mash.

Как сообщает телеграм-канал, на допросах и заседании суда Екатерина Тархова не произнесла ни слова и выглядела отрешенной. По одной из версий, у нее могла развиться патология, из-за которой человек перестает реагировать на вопросы и не дает понять знаками, что готов вступить с окружающими в контакт. По другой версии, у девушки — состояние сопора, в котором пациент утрачивает способность к сознательной деятельности, но при этом сохраняет рефлекторные реакции.

В ближайшие дни Тархову отправят на экспертизу в психбольницу. Врачи не исключают, что она может симулировать эти диагнозы, отмечает Mash.

Адвокат Тарховой по назначению Владимир Владимиров сообщил, что она не дает показаний и пояснений в отношении предъявленного ей обвинения.

Напомним, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала внучка, которая выходила затем с большими пакетами. По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры. Останки тел на мусорном полигоне обнаружить не удалось. Однако эксперты обнаружили следы крови в квартире потерпевших.