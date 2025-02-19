Дрон ВСУ атаковал важный водонапорный узел в ДНР

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать важный водонапорный узел в Донецкой народной республике (ДНР). Террористическую атаку сорвал "Купол Донбасса". Как сообщает штаб обороны ДНР, взрывотехники УФСБ России с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили боевую часть. Ее масса составила три килограмма. Специалисты отключили органы управления дроном и уничтожили взрывчатку на месте.

Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет.

Как сообщает Министерство обороны, сегодня днем над Крымом и Белгородской областью сбили два беспилотника.

Прошедшей ночью БПЛА атаковали Сызранский НПЗ. Об этом сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

На территории предприятия работали оперативные и экстренные службы.