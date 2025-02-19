В Сургуте пропал бензин АИ-95

Автомобилисты Сургута пожаловались на дефицит бензина, который длится несколько дней. Речь идёт об АИ-95. По словам пожелавшего остаться анонимным сургутянина, он объехал различные заправки. Как минимум на трёх улицах 95-м не заправиться.

"Неделю назад пытался заправиться на Мира, там не было 95-го. Поехал на заправку возле METRO, заправился там. Но сейчас и там бензина нет. По 30 лет Победы две заправки, там тоже не заправиться", - цитирует "Вестник Сургутского района" водителя.

Представители заправочной сети говорят, что проблема действительно есть: на нефтебазе сломался насос, из-за этого трудности с поставкой топлива на АЗС. Когда бензин вернется на заправки, пока не ясно.