По делу генерала Попова назначена новая экспертиза

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по уголовному делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, передает ТАСС.

По данным источника, речь идет о судебно-бухгалтерской экспертизе для установления объема похищенного металла.

Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что данная экспертиза вряд ли заполнит пробелы следствия, так как определить объем поставленного метала в армию и его последующее использование уже невозможно.

Попов был арестован 17 мая 2024 года. 15 июля, после широкого общественного резонанса, суд по перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Между тем, власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. А группа военнослужащих опровергла доводы следствия о ненужности металлоконструкций и их кражах.